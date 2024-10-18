شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يسجل أعلى مستوى منذ فبراير.. عيار 21 بـ 3650 جنيهاً والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تسجيل ارتفاعات جديدة بسوق الصاغة بحوالي 20 جنيها بالمعاملات المسائية، خلال تداولات اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، ليرتفع الذهب الآن في مصر لأعلى مستوى منذ منتصف فبراير الماضي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4171 جنيها.

عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3128 جنيها .

عيار 14 يسجل 2433 جنيها.

الجنيه الذهب 29200 جنيه.

السعر العالمي للذهبارتفع سعر الذهب العالمي لليوم الثالث على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي قد سجله في أواخر سبتمبر الماضي، حيث يتزايد الطلب على الذهب مع اقتراب الانتخابات الأمريكية في ظل عدم اليقين الذي يسيطر عليها، بينما تتجه أنظار الأسواق اليوم إلى البيانات الأمريكية واجتماع البنك المركزي الأوروبي.سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2685 دولار للأونصة، وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 2674 دولار للأونصة، حيث يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 1%، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

يتزايد الإقبال حالياً على الذهب كملاذ آمن وتحوط في ظل تزايد حالة عدم اليقين المتعلقة بالانتخابات الأمريكية، خاصة مع إظهار استطلاعات الرأي اقتراب ترامب من حسم الانتخابات لصالحة، وهو ما قد يزيد من التوترات التجارية بسبب الحرب التجارية التي تسبب فيها خلال فترة رئاسته الأولى، وهو الأمر الذي يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

بينما انتقل تركيز الأسواق المالية اليوم على البيانات الأمريكية، حيث تنتظر الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية بالإضافة إلى طلبات اعانات البطالة الأمريكية، إذا جاءت البيانات أقل من التوقعات فقد تدفع أسعار الذهب إلى مزيد من الارتفاع، حيث تزيد من احتمالات خفض أسعار الأمريكية.

حتى الآن تضع الأسواق احتمال بنسبة 92% أن يقدم البنك الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في نوفمبر، واحتمال بنسبة 8% أن يخفض 50 نقطة أساس.

أسعار الفائدة المنخفضة تصب في صالح الذهب حيث تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لأن الذهب لا يقدم عائد لحائزيه، هذا وقد انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 1.5% هذا الأسبوع، وهو أحد الأسباب التي ساعدت أسعار الذهب على الارتفاع اليوم.

من جهة أخرى ارتفعت مستويات الدولار الأمريكي اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ الأول من أغسطس الماضي مقابل سلة من العملات الرئيسية في طريقه إلى تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.7% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

هناك علاقة عكسية تربط بين الدولار والذهب ولكنها علاقة غير ثابتة، بمعنى أنه في بعض الحالات يرتفع كل من الدولار والذهب في نفس الوقت كما يحدث حالياً، وذلك بسبب الطلب المتزايد على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين المصاحب للانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى التوترات في منطقة الشرق الأوسط بعد تعهد الكيان الصهيوني بالرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية.

الذهب والدولار يتم معاملتهما في الأسواق المالية كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الحالية، هذا إلى جانب التوجه الحالي لدى البنوك المركزية العالمية لتيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الإيجابي بشكل كبير لأسعار الذهب.



الذهب على أعتاب تسجيل مستوى تاريخي جديد وينتظر التطورات خلال جلسة اليوم سواء من البنك المركزي الأوروبي الذي قد يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، أو البيانات الأمريكية التي تصدر اليوم والتي تشير إلى أوضاع الإنفاق من قبل المستهلك الأمريكي، بالإضافة إلى أداء قطاع العمالة.

الجدير بالذكر أن البنوك والمؤسسات العالمية تضع احتمال بوصول أسعار الذهب إل

ى ما بين 2700 – 2750 دولار للأونصة حتى نهاية عام 2024، على أن يستكمل الذهب ارتفاعه في 2025 وصولاً إلى المستوى 3000 دولار للأونصة.

أما عن معدلات استهلاك الذهب في الصين أكبر مستهلك في العالم، حيث قام القطاع الصناعي بسحب 118 طن من الذهب من بورصة شنغهاي للذهب خلال شهر سبتمبر، وهو انتعاش موسمي بنسبة 11% على أساس شهري وسط تجديد نشط من قبل صائغي المجوهرات استعدادًا لزيادة المبيعات المتوقعة خلال عطلة العيد الوطني في أوائل أكتوبر.

ومع ذلك تظل عمليات السحب الإجمالية أقل بنسبة 18% من المتوسط على مدار 10 سنوات. حيث بلغ إجمالي الطلب بالجملة منذ بداية العام حتى الآن 1128 طن، بانخفاض 11% على أساس سنوي.