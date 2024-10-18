شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: بلينكن أجرى اتصالات مع نظرائه بالمنطقة لبحث إنهاء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن أنتوني بلينكن أجرى اتصالات مع نظرائه بالمنطقة لبحث إنهاء الحرب، ونؤكد ضرورة إطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب تنفيذ حلول دبلوماسية لتهدئة الصراع في لبنان، ويجب تنفيذ مسار في غزة يضمن إنهاء الحرب.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.