شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى جو بايدن يتلقى إحاطة بشأن اغتيال يحيى السنوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس الأمريكى جو بايدن، الخميس، إحاطة على متن الطائرة الرئاسية التى تقله إلى ألمانيا، بشأن إعلان جيش الاحتلال اغتيال قائد حركة حماس يحيى السنوار خلال عملية عسكرية فى قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقال المسئول لوكالة فرانس برس إنه تمّ إطلاع بايدن على هذه التطورات وهو فى طريقه إلى برلين لإجراء محادثات مع زعماء أوروبيين بشأن الحرب فى أوكرانيا والأزمة فى الشرق الأوسط.

وأكد مسئول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة على علم بالتقارير المتعلقة باغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وأنها لا تزال فى "مرحلة التقييم".

وقال المسئول: "نحن على علم بالتقارير حول اغتيال السنوار، ولا نزال فى مرحلة تقييم الموقف وجمع المعلومات".

وأضاف المسئول أن "من المبكر الحديث عن تداعيات اغتيال السنوار إذا تأكد ذلك"، مشيرا إلى أن واشنطن "ترحب بأى خطوة تقرب الإسرائيليين من تحقيق أهدافهم وتوقف إطلاق النار وتعيد المحتجزين إلى ديارهم".

وقالت القناة 12 العبرية إن أهالى المحتجزين الإسرائيليين يطالبون بالاستفادة من اغتيال يحيى السنوار لوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق فورى لإعادة ذويهم.

وأعرب أهالى الأسرى عن قلقهم بشأن مصير ذويهم المحتجزين لدى حركة حماس فى غزة.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الصهيونى، اليوم، الخميس، استشهاد زعيم حركة حماس يحيى السنوار خلال عملية فى قطاع غزة، وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن عملية اغتيال السنوار جرت بمنطقة تل السلطان فى رفح الفلسطينية، وكان يرتدى جعبة عسكرية ومعه قيادى ميدانى آخر.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلى صور غير مؤكدة، لاغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وسبق لـ جيش الاحتلال، وأن رجح فى وقت مبكر من اليوم، أن يكون زعيم حماس يحيى السنوار قد استشهد فى عملية بـ قطاع غزة، مشيراً إلى أن فحص الـDNA لجثة يعتقد أنها للسنوار كانت إيجابية.

وكانت حركة حماس الفلسطينية، أعلنت فى 6 أغسطس الماضى عن اختيار يحيى السنوار، رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لـ إسماعيل هنية.