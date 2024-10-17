شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإسرائيلي: يجب التحرك الآن بكل طريقة لإعادة المحتجزين بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الرئيس الإسرائيلي، بضرورة التحرك الآن بكل طريقة لإعادة المحتجزين بقطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

في السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: "حان الوقت لإعادة المحتجزين بقطاع غزة وأن نفعل كل شيء من أجلهم".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ عشرات العمليات على مدار الأشهر الأخيرة أدت إلى تقليص منطقة عمل يحيى السنوار.

