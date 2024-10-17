شكرا لقرائتكم خبر عن أسنان السنوار وبصمات أصابعه تؤكد اغتيال مهندس طوفان الأقصى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى رسميا اغتيال يحيي السنوار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل. وكانت إذاعة جيش الاحتلال، أعلنت اليوم الخميس، اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار خلال عملية فى قطاع غزة.





أسنان السنوار وبصمات أصابعه تؤكد اغتيال مهندس طوفان الأقصى

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية الآلية التى اعتمد عليها جيش الاحتلال لحسم إعلانه اغتيال يحيى السنوار، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن فحص بصمات الأصابع أكد تطابقا إيجابيا مع بصمة يحيى السنوار المسجلة لدى أجهزة الأمن.

تم حسم مطابقة عينة الـ"DNA" الخاصة بالسنوار بسبب حصول سلطات الاحتلال على عينة مسبقة من رئيس حماس، بجانب حيازة الاحتلال لملف بحالته الطبية عندما كان أسيرا في السابق لدى جيش الاحتلال.

كما ذكرت شرطة الاحتلال أنها تعرفت على جثة السنوار بناء على صور أسنانه ويتم الآن إجراء مزيد من الفحوص.