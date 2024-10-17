شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد امتحانات شهر أكتوبر بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ طلاب محافظ القاهرة بالمراحل "ابتدائى - اعدادى - ثانوى" امتحانات شهر اكتوبر بداية من يوم 27 من الشهر الجارى، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مقترح جداول امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2025/2024، للمراحل التعليمية الثلاثة "ابتدائى - إعدادى – ثانوى"، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 – 10 -2024، حتي يوم الخميس 31 – 10 -2024 .

وفى السياق كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أعلنت عن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال للعام الدراسى 2024 / 2025، حيث أوضحت المديرية أنه على أولياء الأمور مراعاة الآتى:-

1- بالنسبة للمقبولين يبدأ سداد المصروفات من 15 أكتوبر 2024 حتى 30 أكتوبر 2024

2- بالنسبة لمن لم يتم قبولهم فى هذه المرحلة:

يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكم وتغيير الرغبة الحاليه واختيار مدرسة من المدارس المتاحة فقط .

3 - الطلبه أقل من 5 سنوات سيتم التقديم فى العام القادم.