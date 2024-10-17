وزير النقل: مضاعفة حافز الكيلومتر النظيف لسائقي القطارات ومعاقبة غير الملتزمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل قراراً وزاريا تضمن عدة محفزات لتجنب حوادث القطارات.

وجاءت المحفزات الجديدة، على النحو التالي:

أولا- مضاعفة حافز الكيلو متر النظيف لقائدي القطارات ممن يحققون الضوابط الآتية:

1- عدم التسبب في وقوع أي حادثة قطار علي خطوط شبكة السكك الحديدية.

2- عدم إغلاق جهاز ATC والمحافظة علي سلامة الركاب والقطار.

3- الالتزام بالمواعيد المقررة لوصول القطارات للمحطات.

4- الاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج.

ثانيا: الدفع بقائدي القطارات الجدد حديثي التعيين والاعتماد عليهم وعلى قائدي القطارات المنضبطين والملتزمين من قائدي القطارات القدامى فقط ومنع الحوافز عن قائدي القطارات غير المنضبطين وتغليظ العقوبات الخاصة بما يرتكبونه من مخالفات وفقاً للائحة العقوبات بهيئة السكة الحديد.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة النقل للحد من حوادث القطارات وفي ضوء الدراسات والأبحاث التي قامت بها الوزارة لتحليل أسباب الحوادث لتجنب وقوعها وفي ضوء تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز قائدي القطارات المنضبطين ومعاقبة قائدي القطارات غير المنضبطين وغير الملتزمين.