تراخيص وسرقة كهرباء.. مصدر بالجيزة: غلق مطعم شهير فور افتتاحه بالمهندسين اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن أنه تم منذ قليل وقف نشاط إحدى المطاعم الشهيرة بعد افتتاحه في منطقة المهندسين.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه تم وقف نشاط إحدى المطاعم الشهيرة بعدما تم افتتاحه اليوم نتيجة عدم استيفائه الشروط اللازمة للتراخيص.

وأكد المصدر، أن المطعم لم يستوفي التراخيص اللازمة في الميعاد المحدد، وفور استيفائها سيعود نشاطه مجددًا.

وفي هذا السياق، أوضح المصدر أنه تم اليوم خلال حملة في حي الدقي، بتحرير محضر سرقة كهرباء لإحدى محلات الجزارة الشهيرة، ومحضر آخر لإحدى محلات المأكولات الشهيرة.