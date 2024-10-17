شهاب الأزهري: سيدنا ذو النون المصري من أخميم في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الشيخ شهاب الأزهري، إن سيدنا ذو النون المصري الأخميمي وُلِد في أخميم بسوهاج، واسمه المعروف هو ثوبان ابن إبراهيم، بينما يقول البعض إنه الفيض ابن إبراهيم.

وذكر "الأزهري"، خلال حلقة برنامج "حياة الصالحين"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الخميس، أن والده كان من النوبة، وتوفي في سنة 245 من الهجرة، أي في منتصف القرن الثالث الهجري".

وأشار إلى مكانة ذو النون، قائلاً: "لقد كان له شأن عالٍ جدًا بين الصالحين، حتى قيل إنه ليس له نظير في علوم السلوك والزهد"، موضحا أن "سيدنا ذو النون كان من كبار الأولياء علمًا وورعًا وحالًا وأدبًا".

وأضاف: "هؤلاء الصالحون الربانيون الذين حفظوا الله، اطمأنوا إلى حفظه لهم، وعرفوا الله في الرخاء، فاطمأنوا إلى معرفته في الشدة، كانوا لا يرون معه سبحانه أحدًا في تدبير الأمور، وهذا ما جعلهم مميزين في حياتهم".

وتحدث عن محنة سيدنا ذو النون، فقال: "اعتبرت محنته منحة، وكانت عبارة عن اختبار من الله ليظهر مدى صبره وثباته في الأوقات الصعبة، فقد كان لا يشعر في طيلة محنته إلا بمعية الله عز وجل، وكان يأنس في محنته بمعية الله".

ثم وصف الشيخ سيدنا ذو النون، فقال: "كان رجلًا نحيفًا، ويعلوه حمرة تدل على أصله النوبي، ولم تكن لحيته فيها شيب."

وأكد الشيخ: "نحن نحب سيدنا ذو النون، ومن حقه علينا أن نتعرف عليه ونعرف الناس به، لأنه عالم وصوفي ورجل أخلاق وعبقري من العبقريات، وكمان مصري".

وعن بداية شأنه، قال إن ذو النون، قال عن نفسه: "كنت شابًا صاحب لهو ولعب، كما هو حال كل الشباب لكنني بعد ذلك حجيت إلى بيت الله الحرام، وكان معي بضاعة صغيرة في المركب من مصر"، موضحا: "لا يعني أنه كان سيئ الأخلاق، حاشا لله، بل كان يعيش الحياة العادية للشبان الذين قد لا يهتمون بما يفيدهم"