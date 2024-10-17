تعليمات مهمة من قطاع المعاهد بشأن مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات جديدة لجميع المناطق على مستوى الجمهورية، بشأن مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.

وفتح الأزهر الشريف، فتح باب التقدم للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام الدراسي الحالي بدءا من السابع من أكتوبر وحتى الـ 22 من الشهر نفسه، وذلك خلال العام الدراسي الحالي، عبر الرابط التالي.. اضغط هنا.

وجاءت تعليمات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، للمناطق على النحو التالي:

- حث الطلاب الحافظين على المشاركة في المسابقة.

- تيسير إجراءات استلام وقبول أوراق المتقدمين.

- بيان جوائز المسابقة للفائزين، والحافز القرآني للأربعة الأوائل، والإعفاء من المصروفات للعشرة الأوائل.

- تكليف شيوخ المعاهد بمتابعة تقديم الطلاب حفظة القرآن بمعاهدهم.

- شرح مستويات المسابقة وجوائزها للطلاب بالإذاعة المدرسية.

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