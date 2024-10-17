"شرحوه بالمطاوي".. حفلة ضرب جماعي لشاب في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يصارع شاب الموت داخل المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة بأماكن متفرقة بالجسم إثر حادث اعتداء من آخرين بالبدرشين جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

مأمور مركز البدرشين تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى البدرشين المركزي شابا مصابا بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بقرية أبو صير.

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب وجه ضباطه بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع فرقة مباحث العياط والبدرشين.

التحريات الأولية بينت إصابة "محمد.أ." 16 سنة، بطعنات بالوجه والظهر والرأس إثر تعارضه لاعتداء بأسلحة بيضاء على يد آخرين، ونقله للمستشفى للعلاج.

الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث البدرشين يعمل على فحص مسرح الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها وتعيين الحراسة اللازمة على المصاب لسماع أقواله بعد تماثله للشفاء.