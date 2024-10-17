صرخة أنثى.. قفزت من البلكونة هربًا من "حفلة اغتصاب" بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت مدينة السادس من أكتوبر اليوم الخميس حادثة مؤسفة ضحيتها فتاة مجهولة الهوية، كادت تودي بحياتها هربًا من ذئاب بشرية تحركهم غريزتهم.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع صوت صراخ فتاة والعثور على عليها أسفل عقار بالمنطقة الشمالية.

رجال المباحث الجنائية انتقلوا إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا -يرجح أنها متسولة- سقطت ضحية عدد من الشباب حاولوا الاعتداء عليها جنسيًا داخل شقة بالعقار رقم 11 بمساكن صبحي.

حسب أقوال الجيران، أطلقت الفتاة صرخات استغاثة لدقائق لكنهم فوجئوا بعدها بقفزها من شرفة الشقة مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة.

الفتاة تخضع للعلاج بمستشفى أكتوبر المركزي، ويكثف ضباط المباحث جهودهم لتحديد هوية المتهمين وضبطهم لمواجهتهم بأقوال الجيران ومن قبلهم الضحية بعد استقرار حالتها الصحية.