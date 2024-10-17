شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدفع بأوناش لرفع قطار البضائع المنقلب في البدرشين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

دفعت هيئة السكة الحديد بأوناش ومعدات لرفع قطار البضائع الذي انقلب منذ قليل بخط الواحات التبين، بالقرب من البدرشين.

وأكد مصدر بـ السكة الحديد، أن سبب انقلاب قطار البضائع بخط التبين، هو خروج القطار عن القضبان نتيجة تصادمه بسيارة، بالقرب من البدرشين على خط التبين الواحات .

وأضاف المصدر أن القطار كان محمل بصهاريج مياه بالقرب من البدرشين جنوب الجيزة بخط التبين الواحات نتيجة تصادمه بسيارة مما تسبب فى انقلاب الجرار وعدد 6 عربات من قطار البضائع خط الواحات.



وفى السياق أصدرت اليوم هيئة السكة الحديد، بيانا أكدت فيه أن قطاع الموارد البشرية بالتعاون مع كل من "مصلحة الطب الشرعي" و"المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" شكلوا لجنة فحص مخدرات مفاجئة بمعهد تدريب وردان، وأثناء إجراء التحاليل اتضح وجود حالة إيجابية لتعاطي المخدرات (مخدر الحشيش) لقائد قطار الإسكندرية.

تم إخطار المهندس محمد عامر رئيس الهيئة، وكذلك نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية والعرض علي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تم التأكيد بالتحفظ على المذكور واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى لقائه مع قيادات الهيئة ومجموعة كبيرة من قائدى القطارات يوم الاثنين الماضى، والذى أكد فيه أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل مخطئ أو متهاون فى حق المواطنين والهيئة وأن أي موظف سيثبت تعاطيه للمواد المخدره من تحاليل اول عينه يتعرض (للسجن والفصل والغرامة).



الحادث



القطار المنقلب



انقلاب قطار بضائع فى البدرشين



جانب من حادث انقلاب قطار بضائع البدرشين



حادث انقلاب قطار بضائع البدرشين



حادث انقلاب قطار بضائع بالبدرشين



حادث انقلاب قطار بضائع فى البدرشين



حادث قطار بضائع البدرشين