شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإسرائيلى يؤكد اغتيال يحيى السنوار والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وكالة رويترز قالت إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، أعلنت اليوم الخميس، اسشهاد زعيم حركة حماس يحيى السنوار خلال عملية فى قطاع غزة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية تفاصيل جديدة عما اسمته بعملية اغتيال يحيى السنوار، حيث استشهد زعيم حركة حماس عصر اليوم، الخميس، بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن استهداف السنوار تم دون ترتيب مسبق أو معلومات استخباراتية، حيث كان جيش الاحتلال يجري عمليات في منطقة تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية اليوم.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الخميس إن قواته تمكنن من استهداف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار في قطاع غزة، وتم التأكد من الحمض النووي.