شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: قوات من سلاح المدرعات اغتالت 3 مقاتلين بالصدفة بينهم السنوار والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ قوات من سلاح المدرعات اغتالت ثلاثة مقاتلين بينهم السنوار في غزة، والعملية كانت صدفة ومن دون تخطيط، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

يذكرأن جيش الاحتلال الإسرائيلى والشاباك قالا فى بيان مشترك، إنه يتم التباحث حول احتمال مقتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس، خلال نشاط للجيش الإسرائيلى في غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه: "خلال نشاط لقوات جيش الدفاع في قطاع غزة" تم القضاء على ثلاثة عناصر، مضيفاً أن كل من "جيش الدفاع وجهاز الشاباك يفحص الاحتمال" يكون السنوار أحدهم، مؤكدا أنه في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية العناصر.