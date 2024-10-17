شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بوينتر الأمريكي ينضم كشريك للتدريب في النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن منتدى مصر للإعلام عن انضمام معهد بوينتر الأمريكي، المؤسسة غير الربحية المتخصصة في الدراسات الإعلامية، كشريك رسمي للتدريب في النسخة الثالثة من المنتدى، المقرر انعقادها يومي 23 و24 نوفمبر المقبل، تحت عنوان "يمين قليلًا.. يسار قليلًا".

يأتي هذا التعاون في إطار حرص المنتدى على تعزيز شراكاته مع المؤسسات الإعلامية العالمية، بهدف تطوير مهارات الصحفيين ورفع كفاءاتهم في تقديم محتوى صحفي دقيق وموضوعي. ومن خلال هذه الشراكة، سيقدم معهد بوينتر الأمريكي تدريبات متخصصة لتزويد الصحفيين بأدوات وتقنيات حديثة تساعدهم على مواجهة تحديات الصحافة الحديثة وتقديم تقارير مهنية تعتمد على أعلى معايير الجودة الصحفية.

ومن المقرر أن تتضمن نسخة هذا العام من منتدى مصر للإعلام أكثر من 90 فعالية لمناقشة القضايا والتحديات المهنية، بالتعاون مع عدد من الشركاء المصريين والإقليميين والدوليين البارزين، بمشاركة أكثر من 2000 صحفي من مصر والمنطقة وجميع أنحاء العالم، بهدف إلقاء الضوء على أحدث التوجهات والتطورات في مجال الإعلام.

نبذة عن منتدى مصر للإعلام:

منتدى مصر للإعلام، هو منتدى سنوي ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، ينعقد بالقاهرة لدعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، كما يعمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة. المنتدى مملوك لشركة "30N" الرائدة في مجال الإعلام والاتصال الاستراتيجي.



لوجو المنتدى