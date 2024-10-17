شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة صحية لأهالى المنيا ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".. صور والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود مبادرة الرئيس في التنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نظمت مستشفى حورس للهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع مكتبة مصر بالمنيا قافلة صحية لأكثر من 100 أسرة في محافظة المنيا، وقدَّمت القافلة خدمات الكشف على النظر ووقاية العين، وتهدف إلى تعزيز الصحة العامة والمساهمة في تحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

وأكد الدكتور ممتاز ثابت، مدير مستشفى حورس، على أهمية هذه القافلة ودورها في تلبية احتياجات المواطنين. وأوضح قائلاً: "تأتي هذه القافلة في إطار توجيهات الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لتقديم الفحوصات اللازمة والتوعية بأهمية الرعاية الصحية للعيون. نحن نؤمن بأن صحة المجتمع هي أساس التنمية، وسنواصل جهودنا لتقديم المزيد من الخدمات الصحية لأهالي المنيا، بما يسهم في رفعة وازدهار مصر."

من جانبها، أعربت الدكتورة أمل محمد توفيق، مدير عام مكتبة مصر، عن سعادتها بهذا التعاون، مشيرةً إلى أن القافلة تأتي تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتعكس التزام مؤسسات المجتمع المدني بتوفير الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين. وأضافت: "نسعى من خلال هذه المبادرات إلى تقديم الدعم الصحي لأهالي المنيا، ونعتبرها خطوة هامة نحو تحسين الصحة العامة وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع."

وتستمر القافلة في تقديم خدماتها لأهالي المنيا، مما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية ويعكس التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة.



جانب من القافلة الطبية



عيادة العيون



جانب من القافلة