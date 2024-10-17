شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: 2100 مشارك و400 متحدث من 93 دولة فى أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعاية أإسبوع القاهرة للمياه وإلقاء كلمة افتتاحية للمؤتمر.

كما توجه بالتحية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على حضور حفل الافتتاح وإلقاء كلمة بالافتتاح، مع التوجه بالشكر لجميع المشاركين بالأسبوع من مختلف الدول والمنظمات حول العالم، ولمنظمى وممولى الأسبوع ولأجهزة الدولة على تعاونها البناء للخروج بهذا الحدث الهام بما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى.

وأشار سويلم إلى أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار لعرض قضايا المياه على المستوى العالمى، مع العمل على عرض قضايا وتحديات المياه بالدول الأفريقية على وجه الخصوص، مع التأكيد على دور هذا الأسبوع فى بحث التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

وأشار إلى أن فعاليات الأسبوع اشتملت على عقد 5 فعاليات رفيعة المستوى و5 جلسات عامة و94 جلسة فنية وعلمية و27 حدثا جانبيا و6 جلسات علمية و13 ورشة عمل و5 مسابقات، وذلك بحضور 25 من كبار المسئولين، و2100 مشارك و400 متحدث من 93 دولة ومشاركة 77 منظمة دولية وإقليمية ووطنية و25 عارضا بالمعرض المقام على هامش الأسبوع، مشيرا إلى تنوع المشاركين بين الوزراء والسياسيين والعلماء والباحثين والطلاب وغيرهم بالشكل الذى يسهم فى تنوع الخبرات وإثراء النقاشات بمختلف الجلسات.

وأضاف أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصه لتوصيل صوت أفريقيا والتعبير عن احتياجاتها ومتطلباتها فى مجال المياه، وقد شهدت جلسات المؤتمر بحث موضوعات هامة عديدة مثل استخدام الطاقة الشمسية في تحليه مياه البحر لأغراض الإنتاج الكثيف للغذاء، والترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه .

كما شهد الأسبوع عددا من الفاعليات المتعلقة بالمزارعين، وتكريم الأبحاث والابتكارات المتميزة المتعلقة بقضايا المياه والمقدمة من طلبة المدارس وطلاب وخريجي الجامعات وشباب الباحثين.

و شهد المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الوزارة وكل من دول نيجيريا وهولندا ومنظمة الإيكاردا، وتوقيع "مبادرة المرفق الأوروبي الأخضر" بين وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي ، كما تم خلال المؤتمر اطلاق الحملة التوعوية "على القد" لتوعية جموع المواطنين بالحفاظ على المياه وترشيد إستخدامها وتوقيع مذكرتي تفاهم بين الوزارة و "مؤسسة مصر الخير" و "الاذاعة المصرية" بهذا الشأن.

وكرم الوزير كل من السفير محمد رفيق خليل المستشار السياسي للوزير ، و الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ورئيس لجنة المسابقات بالأسبوع، والدكتور ياسر رسلان رئيس اللجنة العلمية للأسبوع ، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والمدير التنفيذي للجنة تنظيم الأسبوع، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه المحالين للمعاش، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، والمتطوعين من الشباب الذين ساهموا فى فعاليات الأسبوع.

وكرم سويلم الفائزين في مسابقة أفضل الأبحاث العلمية ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتى تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM ، ومسابقة "أفضل مشروعات التخرج" ، ومسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية .

كما تم تكريم المتدربين المشاركين فى برنامج "إدارة مخاطر الفيضانات والجفاف وسلامة السدود" الذي تم تمويله من قبل وزارة الخارجية كجزء من البروتوكول الموقع بين قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى المصرية وجمهورية الكونغو الديمقراطية .