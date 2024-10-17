شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال تنمية منطقة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بأعضاء "جمعية تنمية الزمالك" بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومحمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

شهد اللقاء اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة.

تناول اللقاء مناقشة دور المجتمع المدنى فى تنمية منطقة الزمالك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بهدف الحفاظ على هوية المنطقة باعتبارها إحدى المناطق التراثية، خاصة تكثيف التشجير ، ورفع كفاءة الإنارة، وتنظيم الإعلانات، وإزالة المخالفات، من أجل الحفاظ على التراث والثقافة والبيئة بالمنطقة.

وثمن محافظ القاهرة خلال اللقاء دور المجتمع المدنى ممثلا فى الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال فى مشاركة المحافظة فى تنفيذ مخططاتها التنموية، وتنفيذ مبادرات تستهدف خدمة المجتمع واحداث تغيير به من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.