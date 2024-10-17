شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تصدر بيانا تفصيليا عن حادث انقلاب قطار بضائع البدرشين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر أنه أثناء مرور قطار صهاريج فوارغ خط (الواحات /التبين ) بالكيلو 7/500 بالقرب من مزلقان المريوطية الساعة 15.10، فوجئ قائد القطار بلودر تابع لشركة سامكو يعبر السكة من مكان غير معد للعبور بدون سائق، حيث فر السائق هاربا ما أدى إلى اصطدام الجرار الأمامي للقطار باللودر، مما أدى إلى خروج عدد ست عربات وسقوط باقي العربات عن السكة، وتم الدفع بالأوناش لإعادة العربات على السكة.

والحادث غير مؤثر على انتظام حركة القطارات على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وتهيب الهيئة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور عند التعامل مع مرفق السكة الحديد، وعدم عبور الطريق إلا من الأماكن المعدة العبور حفاظا على الارواح والممتلكات.



الحادث



القطار المنقلب



انقلاب قطار بضائع فى البدرشين



جانب من حادث انقلاب قطار بضائع البدرشين



حادث انقلاب قطار بضائع البدرشين



حادث انقلاب قطار بضائع بالبدرشين



حادث انقلاب قطار بضائع فى البدرشين



حادث قطار بضائع البدرشين



قطار بضائع البدرشين



