شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: إعفاء مدير إدارة أوقاف المرج وعودته لعمله الأصلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناء على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة قرر الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الدينى إعفاء مدير إدارة أوقاف المرج من عمله الإدارى، وعودته لعمله الأصلى، وذلك فى ضوء ما نسب إليه من مخالفات وخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى.



وكانت قد عقدت وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان الدورتان التدريبيتان الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين بعد المائتين فى التوعية الأسرية والسكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية، بمديرية أوقاف شمال سيناء بقاعة المناسبات بمسجد النصر بمدينة العريش.

يأتى هذا فى إطار حرص وزارة الأوقاف على التعليم والتدريب والتأهيل المستمر، والتطوير بالاستثمار فى رأس المال البشرى، وتحقيقا للمحور الثالث من محاور استراتيجية وزارة الأوقاف "بناء الإنسان".

حاضر فيهما: الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق العام لدورات التوعية الأسرية والسكانية، والشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، والدكتورة هبه سليمان بإدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، والدكتورة جليلة محمد سعيد بإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، والدكتور محمد صلاح فرج بإدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة، والدكتور حسين البنديرى مدير المتابعة، والأستاذة نوال محمد سالم مدير فرع المجلس القومى للسكان بشمال سيناء.

وخلال اللقاء تم مناقشة قضايا التكوين الأسرى والاجتماعى، والصحة الإنجابية، والتغذية السليمة وعلاقتها بصحة الإنسان، وخطورة الطلاق وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، والاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، ودور المجلس القومي للسكان في الحلول المناسبة للمشكلة السكانية وأبعادها وخطورتها.