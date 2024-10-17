شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. توجيه مهم من التعليم بشأن تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

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وزير الرى: الصيف الماضى الأكثر حرارة واستهلاكا للمياه

توجيه مهم من وزارة التعليم بشأن تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

‫وزير الري: إهدار الطعام إهدار كثيف للمياهذ

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الزراعة تعلن حصاد 87% من المساحات المنزرعة بالأرز