شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تختتم الجمعيات العمومية وتعتمد ميزانية "شمال الدلتا" والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى مناقشة الجمعيات العمومية للشركات التابعة لها بعد اعتماد ميزانية شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد عسل للعام المالى 2023/2024 بإجمالى استثمارات بلغت 460 مليون 260 الف جنيه بنسبة تنفيذ بلغت ( 113,6%).

و استعرض المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الخطة الاستثمارية و التي بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الغير(227,3%) بإجمالي مبلغ ( 727,409) مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

وطبقاً لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحرصاً على سلامة المواطنين وجودة الخدمة قامت شركة شمال الدلتا بتعديل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية حيث تم تنفيذ سبعة مراحل خلال الفترة من عام 2017/2024 بإجمالي أطوال (223,6) كم بتكلفة (339,3) مليون جنيه .

و نفذت شركة شمال الدلتا المشروعات القومية الواقعة بنطاق الشركة كالاتى :

1- مشروعات الإسكان الاجتماعي :

-عمارات تحيا مصر بمدينة كفر الشيخ بمبلغ (89,7) مليون جنيه.

-الامتداد العمراني (المرحلة الثالثة ) برأس البر بمبلغ (58) مليون جنيه .

-عمارات تل وردة شطا بمدينة دمياط بمبلغ (7,5) مليون جنيه .

2-مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى :

-عدد (142) عمارة بعدد (13632) وحدة بمدينة كفر الشيخ بمبلغ (626,6) مليون جنيه .

-عدد (18) عمارة (مساكن الجلاء وأرض حي شرق) بمدينة المنصورة بعدد (1486) وحدة بمبلغ (53,5) مليون جنيه.

-عدد (5000) وحدة بمدينة رأس البر بمبلغ (267,3) مليون جنيه .

3-المنصورة الجديدة (2063) فدان بمبلغ (783,2) مليون جنيه كمرحلة أولي .

4-مشروع توصيل التيار الكهربائي لمساحة (108) فدان (المرحلة الخامسة ) بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمبلغ (172) مليون جنيه .

5-إحلال وتجديد شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض لمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة لعدد (6) مجاورات بإجمالي مبلغ (15) مليون جنيه حيث تم الانتهاء من خمسة مجاورات وجارى الانتهاء من المجاورة السادسة .

6-جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة بمبلغ (37.5) مليون جنيه .

7-مبنى زراعة الكبد بمبلغ ( 15,2) مليون جنيه بجامعة المنصورة .

8-مستشفى الباطنة التخصصي بالمنصورة بمبلغ (11,1) مليون جنيه .

9-تغيير مغذيات لوحة توزيع المنطقة الصناعية بمطوبس بمبلغ (24,8) مليون جنيه .

-تطوير استاد كفر الشيخ بمبلغ (19) مليون جنيه .

10-مستشفيات [ الأورام بمبلغ (17,6) مليون جنيه - العبور بمبلغ (4,9) مليون جنيه ] بمدينة كفر الشيخ.

11-إنشاء مغذيات بديلة لمستشفيات محافظة دمياط بمبلغ (19,6) مليون جنيه .

12-استكمال المرحلة الثالثة لإزالة الاعتراضات الكهربائية لإنشاء طريق شرق الرياح التوفيقي من بنها حتى المنصورة بطول 73 كم حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بإجمالي مبلغ (23,247) مليون جنيه.