"الونش في الترعة والقطر مقلوب".. لقطات جديدة من موقع حادث قطار البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي الجهات الأمنية بسرعة رفع حطام حادث انقلاب قطار بضائع تلاه سقوط ونش بترعة بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

مصدر أمني قال إن سائق القطار فقد السيطرة على الجرار واصطدم بونش رفع "معطل" على السكة الحديد.

أضاف المصدر أن الحادث تسبب في انزلاق الجرار عن القضبان وانقلاب العربات "فارغة الحمولة" فضلا عن سقوط الونش بترعة مجاورة.

حسب المصدر أسفر الحادث عن إصابة فرد أمن بشركة الماسة التابعة لإحدى شركات الإنشاءات والتعمير يدعى صلاح زكي 65 سنة في أثناء تواجده بمقر خدمته.

اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة عاين موقع الحادث واستمع لشرح من القيادات الأمنية برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير قطاع الجنوب.

البداية تعود إلى تلقي مأمور مركز البدرشين إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب قطار بمنطقة المنشية ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب قطار بضائع في طريقه إلى الواحات البحرية.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفرق إنقاذ بري لاستخراج المصابين واستعدال الجرار المقلوب بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية.