"القطر خبط الونش ونزله في الترعة".. مصدر أمني يكشف كواليس حادث البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني تفاصيل اصطدام قطار بضائع بونش بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

قال المصدر إن سائق القطار فقد السيطرة على الجرار واصطدم بونش رفع "معطل" على السكة الحديد.

أضاف المصدر أن الحادث تسبب في انزلاق الجرار عن القضبان وانقلاب العربات "فارغة الحمولة" فضلا عن سقوط الونش بترعة مجاورة.

حسب المصدر أسفر الحادث عن إصابة فرد أمن بشركة الماسة التابعة لإحدى شركات الإنشاءات والتعمير يدعى صلاح زكي 65 سنة في أثناء تواجده بمقر خدمته.

اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة عاين موقع الحادث واستمع لشرح من القيادات الأمنية.