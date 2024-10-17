الدستورية العليا توقع بروتوكول تعاون مشترك مع نظيرتها المغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أعلنت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، عن توقيع بروتوكول تعاون قضائي مشترك مع المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، وذلك بمقر المحكمة بالقاهرة.

ومثل المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، ومن الجانب المغربي المستشار محمد أمين بن عبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية.

وتضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين. جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والتي حضرها أعضاء الجمعية العامة للمحكمة. تم خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الأحكام الصادرة من كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة.