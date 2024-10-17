ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب قطار بضائع في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

وقع اليوم الخميس، حادث انقلاب قطار بضائع بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

وحصل "الخليج 365" على الصور الأولى للحادث الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص داخل الجرار المقلوب وجرى نقلهم إلى مستشفى البدرشين المركزي للعلاج.

وتلقى مدي قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب قطار بمنطقة المنشية ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب قطار بضائع في طريقه إلى الواحات البحرية.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفرق إنقاذ بري لاستخراج المصابين واستعدال الجرار المقلوب بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية.