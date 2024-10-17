"السواق سابه ونزل يشرب".. لحظة سقوط أتوبيس شبرا في ترعة الشرقاوية "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

رصد كاميرات المراقبة، اليوم الخميس، لحظة سقوط "أتوبيس" في ترعة الشرقاوية بحوض العمدة في منطقة شبرا الخيمة.

وحصل "الخليج 365" على مقطع الفيديو الذي يكشف تفاصيل سقوط "أتوبيس شبرا - منطاي" في ترعة الشرقاوية.

ووفق الفيديو، فإن سائق الأتوبيس توقف أمام ورشة ميكانيكي، ونزل لشرب المياه، إلا أنه تفاجأ بتحرك الأتوبيس نحو الترعة.

في عجلة حاول السائق إيقاف الأتوبيس إلا أن محاولته باءت بالفشل، ليسقط الأتوبيس مباشرة بترعة الشرقاوية عقب قفز أحد الركاب منه.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، على سائق الأتوبيس الذي جرى سقوطه بترعة الشرقاوية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بالقليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من انتشال أتوبيس ركاب خالٍ من أى ركاب إثر سقوطه في ترعة الشرقاوية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.