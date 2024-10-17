انقلاب قطار بضائع في البدرشين.. وإصابة 3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص في انقلاب قطار بضائع مركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مدي قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب قطار بمنطقة المنشية ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب قطار بضائع في طريقه إلى الواحات البحرية.

أسفر عن الحادث سقوط 3 مصابين داخل الجرار المقلوب جري نقلهم إلى مستشفى البدرشين المركزي للعلاج.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفرق إنقاذ بري لاستخراج المصابين واستعدال الجرار المقلوب بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية.