شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يوجه الشكر للرئيس السيسى ويؤكد العمل على تقدم الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيسًا لجامعة القاهرة لمدة 4 أعوام.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لثقته الكبيرة بتعيينه رئيسًا للجامعة، لاستكمال المسيرة ومواصلة تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية المرموقة، معربًا عن فخره واعتزازه لتقلده رئاسة جامعة القاهرة والتي تُعد أعرق وأقدم الجامعات.

كما وجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا العمل على تحقيق أهداف استراتيجية الجامعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر ٢٠٣٠.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد سامي عبد الصادق هو أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وقد شغل منصب مستشار وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، كما شغل منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في عام ۲۰۲۰، كما شغل منصب المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات في عام ٢٠٢٣.

وتدرج الدكتور محمد سامي عبد الصادق فى الوظائف الجامعية وتقلد العديد من المناصب الإدارية، منها العمل مديراً لقسم الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة القاهرة (2015-2017)، ومديراً لمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح (المدمج حالياً) ۲۰۱۸/۲۰۱۷ ، كما تولى سيادته رئاسة مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، ورئاسة اللجنة العليا لصون وحماية أملاك الجامعة.

وقد ترأس عددا من اللجان المختصة باختيار عمداء كليات الآثار، والتمريض، والدراسات العليا للتربية، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والمعهد القومي لعلوم الليزر، وطب الأسنان، والتربية للطفولة المبكرة، والزراعة وذلك بموجب قرارات وزير التعليم العالي الصادرة في هذا الشأن.

وللدكتور محمد سامي العديد من المؤلفات العامة والأبحاث المتخصصة المنشورة في الدوريات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية في مجال القانون المدني والملكية الفكرية، وشارك في وضع عدد من مشروعات القوانين في مصر، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل داخل مصر وخارجها، ويشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وهو عضو بلجان المجلس الأعلى للثقافة وعضو بلجان اختيار الفائزين بجوائز الدولة للتفوق.

وقد حصل الدكتور محمد سامي عبد الصادق على عدد من الجوائز العلمية والمجتمعية، ومنها على سبيل المثال: جائزة الطالب المثالي بكلية الحقوق للعام ۱۹۹۳، وجائزة العلامة السنهوري في القانون المدني المقارن، وجائزة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لأفضل بحث في مجال حقوق الإنسان للعام، وجائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في أنشطة صندوق مكافحة علاج وتعاطي الإدمان بمحافظة الجيزة، فضلاً عن العديد من شهادات التقدير عن المشاركات الأكاديمية والمجتمعية.