شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى والمجلس التصديرى يعقدان لقاء مع المصدريين لإيجاد حلول للمشكلات والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور محمد المنسي رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي وهاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية اجتماعا بحضور عددا من المصدرين ومحطات المعالجة المعتمدة وذلك تمهيدا للموسم التصديري الجديد لبحث أية معوقات قد تواجههم والعمل على تذليلها قبل الموسم.

وخلال اللقاء عرض المصدرين مطالبهم والتي وجه "المنسي" علي الفور بدراستها وعمل اللازم وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية وتنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتذليل أية عقبات أمام المصدرين.

وبنهاية اللقاء تم تقديم الشكر لممثلي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمصدرين ومحطات المعالجة المعتمدة مع التأكيد على أنه سيتم عمل عدة لقاءات مستقبلية معهم لحل أية معوقات قد تواجههم على المستوى الداخلى أو الخارجى.