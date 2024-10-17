شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة الاستعلام عن برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة.. تعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة التضامن الاجتماعي الشكاوى والبلاغات والاستفسار من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة "16439" والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء "16528 " والخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة "15044 "والخط الساخن لكارت تكافل وكرامة "19680 "و الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023" والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي "16868"

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة " لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج " تكافل وكرامة " حيث سبق وأن تم إضافة 175 ألف أسرة جديدة من قوائم الانتظار للحصول على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية.