شكرا لقرائتكم خبر عن مقال للبابا تواضروس فى مجلة الكرازة يعرض تاريخ الكنبيسة من 251 م حتى 451 م والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الفترة من 251م إلى 451م في التاريخ المسيحي، فترة زمنية هامة، وهذا ما تضمنته مجلة الكرازة في عددها الأحدث من خلال مقال لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية" حيث ذكر فيه "ھذه أحداث تاریخیة ھامة وقعت خلال قرنین، القرن الثالث والقرن الخامس، وھي أحداث مؤثرة في تاریخ المسيحيين شرقا وغربا، ومن الضروري الوعي بھا وتسلسلھا الزمني داخلیا في مصر) أو خارجیا في العالم كله.



وذكر قداسة البابا من خلال المقال أن هذه الأحداث تدور كلھا من خلال الله ضابط الكل وھكذا نعتقد ونصدق، تتابع ھذه الأحداث بكل ما فیھا من إیجابیات وإنجازات وأیضا سلبیات وإخفاقات، وذكر المقال التاريخ تفصيليا على النحو التالي:



251م: میلاد القدیس الأنبا أنطونیوس أب جمیع الرھبان في مصر والعالم وھو الشاب المصري (المولود في قمن العروس محافظة بني سویف) الذي أسس الرھبنة والحیاة الدیریة في مصر ثم انطلقت إلى العالم كله.

256م: میلاد أریوس الھرطوقي في لیبیا والذي تعلم بالإسكندریة وصار كاھنًا فیھا وسقط في الھرطقة

الأریوسیة وقد مات عام 336م.

264م: میلاد یوسابیوس القیصري أھم وأبرز المؤرخین في بدایات العصور الوسطى وكان أسقفًا لمدینة قیصریة بفلسطین خلال الفترة (340م-313) وھو واضع كتاب "تاریخ الكنیسة" ولذا عرف باسم "أبو التاریخ الكنسي".

284م: اعتلاء الإمبراطور دقلدیانوس عرش الإمبراطوریة الرومانیة وصار عھده من أشد عصور الاضطھاد ضد المسیحیین، وھذه السنة ھي بدایة التقویم القبطي – تقویم الشھداء.

291م: میلاد القدیس باخومیوس المعروف بأنه أب الشركة أحد مؤسسي الرھبنة بنظام الشركة الدیریة، وھو مصري وقد وضع قوانین الحیاة الدیریة والمطبقة في معظم الأدیرة على مستوى العالم.

301م: البابا بطرس یصیر بطریرك الكنیسة القبطیة رقم 17 في الإسكندریة وقد عانى كثیرا من الاضطھاد ونال إكلیل الشھادة عام 311م بقطع الرأس وقد أعطته الكنیسة لقب خاتم الشھداء.

303م: إعلان منشور الاضطھاد القاسي ضد المسیحیین في أرجاء الإمبراطوریة الرومانیة ونالت مصر النصیب الأكبر في عداد الشھداء الأقباط دفاعا عن الإیمان والعفة.



مقال البابا



313م: صدور مرسوم میلان للتسامح الدیني واعتبار المسیحیة إحدى دیانات الإمبراطوریة الرومانیة وھو المعروف بحریة الضمیر وحریة العبادة.

313م: میلاد القدیس دیدیموس الضریر والذي صار مدیر مدرسة الإسكندریة اللاھوتیة بعد أن عینه البابا أثناسیوس الرسولي في ھذا المنصب وصار أعظم من تولى إدارة المدرسة في القرن الرابع المیلادي وقد تنیح عام 398م.

320م: القدیس باخومیوس أب الشركة ینشئ جماعة رھبانیة في جنوب الوادي في مصر تكون ھي البذرة لكل أدیرة الشركة في العالم.

324م: تولي الإمبراطور قسطنطین زمام الإمبراطوریة الموحدة بعد سلسلة من الحروب (وقد ولد عام 280م في صربیا) وجمع شمل الإمبراطوریة شرقا وغربا وكان عصره عصر سلام وتسامح.

325: انعقاد المجمع المسكوني الأول في مدینة نیقیة الساحلیة في تركیا وقد حضره 318 أسقفًا غالبیتھم من أساقفة الشرق (فقط 8 أو 9 من الغرب) لمناقشة وفحص ھرطقة أریوس الكاھن الذي ظھر في الإسكندریة وقد حكم علیه المجمع وحرمه وكان ھذا حدثا جلیا في التاریخ المسیحي حفظ وحدة الكنیسة شرقا وغربا.

326م: اكتشاف خشبة الصلیب المقدس في أورشلیم على ید الملكة ھیلانة والدة الإمبراطور قسطنطین ویقال أنھا أخذت مسامیر الصلیب وأذابتھا في معدن خوذة ابنھا ولجام حصانه لكي ینتصر دائما في كل حروبه.

328م: البابا أثناسیوس یصیر بطریرك الإسكندریة رقم 20 وھو في عمر الثلاثین بعد نیاحة سلفه البابا ألكسندروس البطریرك 19 والذي خدم معه كشماس أثناء مجمع نیقیة المسكوني الأول.

330م: القدیس آمون المصري یرأس رھبنة نتریا بینما القدیس مكاریوس الكبیر (المصري) یؤسس رھبنة بریة الإسقیط أي وادي النطرون في مصر.

337م: وفاة الإمبراطور قسطنطین الكبیر بعد أن نال المعمودیة وصار مسیحیا في أیامه الأخیرة وھو الذي أسس مدینة القسطنطینیة (إسطانبول – تركیا حالیا) وبنى كنیسة القیامة بأورشلیم.

340م: تأسیس الرھبنة ونموھا في منطقة نتریا ومنطقة كیلیا (بجوار الدلنجات – محافظة البحیرة).

346م: نیاحة القدیس باخومیوس أب الشركة واختیار تلمیذه تادرس لیقود الرھبنة في أدیرة الشركة بعد نیاحة معلمه.

356م: نیاحة القدیس أنبا أنطونیوس أب جمیع الرھبان عن عمر ناھز 105 سنة وكان متمتعا بصحة جیدة حتى أن أسنانه لم تسقط.

357م: البابا أثناسیوس الرسولي أثناء نفیھ في منطقة الحدود الألمانیة في مدینة تیریر یكتب سیرة أنطونیوس الكبیر وبھذا الكتاب انتشرت الرھبنة في الغرب.

370م: القدیس باسیلیوس الكبیر یصیر أسقف قیصریة ویسجل قوانین الكنیسة وھو الذي جعل أدیرته تقوم بخدمات اجتماعیة واسعة تعلیمیا أو صحیا أو اقتصادیا.

373م: نیاحة البابا أثناسیوس الرسولي في عمر 75 سنة وقضى فیھا 47 سنة بطریركا لكرسي الإسكندریة ونفي خلال حبریته 5 مرات.

379م: نیاحة القدیس باسیلیوس الكبیر.

381م: مجمع القسطنطینیة المسكوني الثاني وقد حضره مائة وخمسین أسقفًا لمناقشة ھرطقة مقدونیوس الذي أنكر لاھوت الروح القدس ولذا قام المجمع بتكملة قانون الإیمان النیقاوي مضیفًا فقرة عقیدیة عن

وضعیة الروح القدس في إیماننا.

389م: نیاحة القدیس إغریغوریوس أسقف نیصیص.

407م: غارة البربر الأولى على أدیرة الإسقیط (وادي النطرون).

412م: البابا كیرلس الأول یصیر بطریرك الإسكندریة الـ24 وھو المعروف باسم "عامود الدین" وھو أحد رھبان دیر القدیس أبو مقار.

431م: مجمع أفسس المسكوني (ثالث المجامع المسكونیة) وھو الذي أثبت مكانة القدیسة مریم العذراء باعتبارھا والدة الإله (الثیؤطوكوس).

433م: غارة البربر الثانیة على بریة الإسقیط (وادي النطرون).

444م: نیاحة البابا كیرلس الأول عامود الدین والذي یعتبر من علماء اللاھوت في تاریخ كنیستنا القبطیة وھو مكرم عند جمیع كنائس العالم.

451م: مجمع خلقیدونیة المشؤوم وانقسام الكنیسة المسيحية شرقا وغربا بعد أن كانت كنیسة المسیح كنیسة واحدة في العالم كله لمدة أربعة قرون ونصف قرن. ومع الانقسام ظھرت مصطلحات أرثوذكس وكاثولیك وتوالت الانشقاقات عبر القرون التالیة.