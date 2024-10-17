شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يشيد بمجلة نور وتأثيرها فى أوساط الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الوزير هاني سويلم، وزير الموارد المائية، اليوم، خلال إطلاق الحملة القومية للحفاظ على المياه "على القد "، بدور مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وانتشارها وتأثيرها في أوساط الأطفال والنشء.

وأثنى على مشاركتها المتميزة في الحملة، من خلال إبراز شخصية: "نور يحكي"، والتي قدمتها المجلة في عددها الحالي للتوعية بـ ترشيد استهلاك المياة.

ضم وفد المجلة المشارك في حفل إطلاق الحملة: الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير المجلة، وأحمد عبد الحميد، مدير عام المجلة.

وخلال كلمتها في الاحتفال: أكدت الدكتورة نهى عباس، على أهمية انطلاق الحملة، لذلك اهتمت مجلة نور بالمشاركة فيها بشكل موسع، كما أن المجلة تعتزم عقد مسابقة للأطفال، لتشجيعهم على ترشيد استهلاك المياه، تحفيزا لهم للمشاركة بالحملة، وأكدت على أهمية توظيف فن الكارتون في تقديم محتوى هادف وجذاب، لتوصيل رسائل مبسطة للأطفال، وجذبهم لإدراك مواضيع هامة، مثل هذه الحملات التوعوية.