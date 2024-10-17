شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يبحث مع وفد البنك الدولى دعم "هيئة السلع" لاستيراد الحبوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وفد وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف " MIGA " التابعة للبنك الدولي برئاسة ليالى عابدين- رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر وبرفقتها كلارين ستينفرت رئيس قسم تمويل التجارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، واحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية وأحمد سلامة مسئول أول إدارة البنك الدولي، محمد ماجد باحث اقتصادى أول ادارة البنك الدولي.

ويأتي الاجتماع في إطار بحث الاحتياجات وخطط الإصلاح الهيكلية الجارية خلال هذه المرحلة في ما يتعلق بنطاق عمّل الوزارة، إضافة لمناقشة فرص تقديم حلول تمويل التجارة الخاصة بالوكالة، حيث أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون والتنسيق المشترك مع المؤسسات الدولية العاملة في ملفات تمويل استيراد السلع الأساسية.

ناقش الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد الوكالة التسهيلات التي يمكن للوكالة تقديمها للهيئة العامة للسلع التموينية وسبل التنسيق مع الهيئة ومناقشة طرق دعم الهيئة لاستيراد الحبوب من خلال الضمانات، بالإضافة الى متابعة مستجدات المباحثات الجارية مع بنك سو ميتومو ميتسوي.

ومن جانبها وجهت ليالى عابدين رئيس الوكالة بالشرق الأوسط ومصر التحية لوزير التموين، وأوضحت أن الوكالة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في أسواق البلدان النامية عن طريق المساعدة في التخفيف من مخاطر القيود على تغيير العملة والتحويلات إلى الخارج والاخلال بالعقود من جانب الحكومات، وكذا حماية الاستثمارات من المخاطر غير التجارية، كما تساعد المستثمرين على الوصول لمصادر تمويل ذات اشتراطات مالية معززة، وتقدم الوكالة مظلة وقائية للمستثمرين والمساعدة في حل النزاعات بين المستثمرين والحكومات.