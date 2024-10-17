شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الصيف الماضى الأكثر حرارة واستهلاكا للمياه والان مع تفاصيل الخبر

‎قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن حصة مصر من مياه النيل محدودة نستهدف رفع كفاءة استخدامها والحد من إهدار أية نقطة مياه، موضحًا أن إطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه «على القد» هي حملة للتوعية والهدف منها ليس تخويف الناس أو أن يصل هذا الاحساس الي المواطنين ولكننا نستهدف التوعية بالحفاظ عليها من الهدار وإن مواردنا المائية «على القد» لمواجهة التغيرات السكانية ممثلة في الزيادة السكانية وتلبية احتياجات المشروعات القومية لكي يكون لكل واحد دور بتوعية كل مواطن بأهمية ترشيد استهلاك المياه لتلبية زيادة الطلب على المياه.

‎وأضاف وزير الري خلال المؤتمر الصحفى، أن مصر نجحت في تحقيق الهداف السادس من أهداف التنمية المستدامة في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي وعملت قفزة لتحقيق هذا الهدف بسرعة كبيرة جدا ورغم تأثيرات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن الصيف الماضي هو الأعلى في ارتفاع درجات الحرارة ورغم ذلك لم تحدث أن قطاعات في توفير المياه لأغراض الزراعة أو الاستهلاك البشري رغم زيادته بسبب الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة وشهد أقل عدد من المشاكل لأنه كان لدينا غرفة عمليات لكيفية التعامل مع ارتفاع الطلب على المياه خلال الصيف وهي جهود كبيرة لتحقيق الرضا لدى المواطن وعدم الإحساس بوجود مشكلة أو نقص في تلبية الاحتياجات المائية.

‎وأوضح «سويلم» أنه لا توجد أزمة مياه في تلبية الاحتياجات ولكن الأهم هو كيف نتعامل مع المياه لتلبية الاحتياجات الاستهلاك، وأن نستهدف تخفيض استهلاك الفرد في مياه الشرب أكثر استهلاكا بنسبة تتراوح ما بين 30- 40 %، مشيرا إلي أن الزراعة تستهلك 75% وهي المستهلك الاكبر لموادنا المائية بينما تستهلك مياه الشرب 20% بينما تستهلك الصناعة والجهات الأخرى 10%.

‎وأشار وزير الري إلي أن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه «على القد» بالتعاون مع وزارات النقل والأوقاف والتعليم والبيئة والزراعة والاسكان والثقافة بدعم كبير للحملة مشددا على أهمية الحفاظ على جودة المياه لان تلوث المياه يفقدنا أكثر من الكميات المياه وان اي تبذير في المياه يؤثر علينا في «حتة ثانية» لافتا الى أهمية الحد من فاقد المياه على مستوي الاستهلاك للأفراد او في قطاع الزراعة والقطاعات الاخري او بترشيد الفاقد في المنتجات الغذائية.

‎وأوضح «سويلم» أهمية ترشيد استهلاك القمح والمنتجات الغذائية الأخرى أن كيلو قمح يستهلك 1000 لتر وكيلو الطماطم يستهلك 350 لتر من المياه، مشيرًا إلى أن الفاقد في القمح أو المأكولات الغذائية هو اهلاك للمياه لان اهدار الاكل اهدار شديد للمياه.

‎وانتقل وزير الري لحديث عن الوضع المائي وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم 13 دولة منها مصر من بين أكثر 17 دولة تعانى من الشح المائى على مستوى العالم ، وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل مع هذا التحدى.

‎وأضاف «سويلم» أن عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط نفذت تجارب ناجحة فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والاستخدام في أغراض الزراعة مثل دول الأردن والمغرب وأسبانيا، مشددًا على انه من الضرورى الإستفادة من هذه التجارب الناجحة ودراسة تنفيذها بالدول التى تعانى من الشح المائى من خلال تنفيذ مشروع إقليمي تحت مظلة مبادرة AWARe يجمع عدة دول تواجه تحديات متشابهه فى مجال المياه.