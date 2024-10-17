‫وزير الرى: نتعاون مع الأشقاء الأفارقة لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا للمياه 2063

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن الهدف من مبادرة "على القد" هو إيصال مفهوم مهم للمصريين وهو الحفاظ على المياه لأنها من نعم الله، ومحدودة في مصر نظرأ لحصتها الثابتة التى تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا ، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية التي تتزامن مع ثبات الموارد المائية تتطلب منا جميعا العمل سويا في مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية والشخصيات العامه للحفاظ عليها.

أضاف سويلم أن نجاح الحملة يتوقف على تضافر هذه الجهود التي بدونها لن يتحقق النجاح المرجو لهذه الحمله ، متوجها بالدعوة للاعلاميين والشخصيات العامة بتقديم رسائل مبسطة في البرامج المختلفة للحفاظ على المياه ؛ مشيرا الى أن الحمله تستهدف جميع فئات المجتمع المصري من الاطفال والشباب والطلاب والمرأة.

وأكد سويلم إن مصر حققت إنجازات كبيرة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشهاده المؤسسات الدولية، كما تتعاون مصر مع الأشقاء الأفارقة لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا للمياه 2063.

وأوضح أن الزراعة هي المستهلك الأكبر للموارد المائية فى مصر، وبالتالي فإن توصيل الرسائل للمزارعين لها الأولوية بين كافة الجهات المستهدفة مثل التحول للرى الحديث والحفاظ على المجاري المائيه من التلوث، بالإضافة لتوعية المواطنين بترشيد الاستخدامات المنزلية.

وفيما يخص التغيرات المناخية أشار إلى موجات الحرارة العالية التي شهدتها البلاد في فصل الصيف للعام الحالي والعام السابق، وعلى الرغم من ذلك لم يشعر المزارعون بنقص المياه في الترع نظرا للمجهودات الضخمه التي بذلتها أجهزة الوزارة خلال موسم أقصي الاحتياجات المائية.

كما توجه بالشكر لجميع الوزارات والجهات التي ساهمت في هذه الحمله وهى وزارات "التربية والتعليم - الأوقاف - الثقافة - الزراعه - النقل - البيئة " والأزهر الشريف والكنيسة، والإذاعة المصرية على بث التنوهات الخاصه بالحملة.











































































































