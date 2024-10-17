شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم القاهرة تعلن مواعيد امتحانات شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالخميس، 17 أكتوبر 2024 02:59 م
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مقترح جداول امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2025/2024، للمراحل التعليمية الثلاثة "ابتدائى - إعدادى – ثانوى"، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 – 10 -2024، حتي يوم الخميس 31 – 10 -2024 .
1- بالنسبة للمقبولين يبدأ سداد المصروفات من 15 أكتوبر 2024 حتى 30 أكتوبر 2024
2- بالنسبة لمن لم يتم قبولهم فى هذه المرحلة:
يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكم وتغيير الرغبة الحاليه واختيار مدرسة من المدارس المتاحة فقط .
3 - الطلبه أقل من 5 سنوات سيتم التقديم فى العام القادم.
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