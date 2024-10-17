شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء ساحات انتظار بمحيط المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نسب تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة من ميدان الرماية وحتى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وذلك في إطار مشروع تطوير المناطق المحيطة بـ المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه.

عاين المحافظ أعمال الرصف بالطريق بدءًا من موقع محطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير التابعة للخط الرابع الجاري تنفيذه، موجهًا بضرورة صيانة عددًا من القطاعات بالأسوار الموجودة بالطريق ومراجعة بالوعات صرف الأمطار والمناسيب الإنشائية لها مع رفع اي نوانج للأعمال.

ووجه المحافظ، هيئة النظافة والتجميل بتكليف ورديات عمل ثابتة بالمنطقة المحيطة للمتحف واستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجريد الدوري لتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وحرص المحافظ، على معاينة أعمال زراعات المسطحات الخضراء ووضع الإنترلوك بأرصفة المشاة بمحيط ميدان الرماية ومسار الطريق حتى مطلع الطريق الدائري وتجهيز عدد من ساحات الانتظار بالقطاع الكائن أسفل الطريق الدائري بمدخل طريق المنصورية نطاق كفر غطاطي المواجه للمتحف الكبير، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة وبالمواصفات التي تضمن تحقيق عوامل الاستدامة لها.

وشدد المحافظ، على الشركة المنفذة بالانتهاء من جميع الأعمال ورفع نواتج المخلفات، موجهًا رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني الدورى ومتابعة نسب التنفيذ للشركة المنفذة ليتكامل الشكل الحضاري بذلك القطاع.



تطوير محيط المتحف المصري الكبير