شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تعتمد ميزانية شركة القناة للعام المالى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

اعتمدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى خلال الجمعية العمومية العادية ميزانية شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والتي نفذت خطة الشركة الإستثمارية بإجمالي مبلغ مليار و314 مليونا و963 ألف جنيه من المستهدف للخطة، والتي قدرت بمبلغ 1069.572 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 122.9% من المستهدف مقابل 851.543 مليون جنيه للعام السابق بنسبة تطور 54.4%.

واستعرض المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ما تم تنفيذه خلال العام المالى 2023/2024 حيث تم الآتى:

• إنشاء وتركيب وإحلال موزعات جهد 11 & 22 ك ف بعدد 5 موزعين.

• تركيب وإحلال اكشاك ومحولات جهد 11 & 22 ك ف بعدد 233 كشكا.

• تركيب وإحلال وحدات ربط حلقي وسكاكين هوائية جهد 11 & 22 ك ف بعدد 173 وحدة.

• تركيب وإحلال كابلات جهد متوسط ومنخفض بطول 540.138 كم.

• تركيب وإحلال موصلات هوائية جهد متوسط ومنخفض بطول 1708.098 كم.

• تركيب وإحلال أعمدة جهد متوسط ومنخفض بعدد 15044.

• تركيب وإحلال لوحات وصناديق جهد منخفض بعدد 309.

• تركيب منظمات جهد transformer) Auto ) بعدد 3 منظم.

• إنشاء مغذيات جديدة بعدد 71 مغذى.

• إنشاء سورتيهات جديدة بعدد 973 سورتيه.

• تقسيم سورتيهات قائمة عدد 288 سورتيه.

كما قامت الشركة بتنفيذ مشروعات مسددة القيمة لحساب الغير خلال العام المالى 2023 / 2024 بإجمالي مبلغ 4140.406 مليون جنيه مقابل 2897.999 مليون جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة 42.9% كما يلى:

• إنشاء وتركيب موزعات جهد 11 & 22 ك ف بعدد 8 موزع

• تركيب محولات قدرات مختلفة جهد 11 & 22 ك ف بعدد 344 محول .

• تركيب وحدات ربط حلقى جهد 11 & 22 ك ف بعدد 230 وحدة .

• تركيب موصلات هوائية جهد متوسط ومنخفض بطول 87.501 كم

• تركيب كابلات جهد متوسط بطول 550.880 كم .

• تركيب كابلات جهد منخفض بطول 107.262 كم .

• تركيب صناديق توزيع جهد منخفض بعدد 232 صندوق .

• تركيب سكاكين بعدد 222 سكينة .

كما قامت الشركة بتنفيذ خطة تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية المرحلة السادسة للعام المالي 2023 /2024 بإجمالي قيمة 6.947 مليون جنيه ، وقد تم تنفيذ الاتي:-

• تركيب اكشاك بقدرات مختلفة جهد 11 & 22 ك ف بعدد 9 كشك.

• تركيب وحدات ربط حلقى جهد 11 & 22 ك ف بعدد 2 وحدة .

• تركيب سكاكين هوائية جهد متوسط بعدد 12 سكينة.

• تركيب كابلات جهد متوسط بطول 3.165 كم .

• تركيب أبراج هيكلية 10 أ / 12 بعدد 21 برج هيكلي .

مما أدي الي أن تصبح مكونات الشبكة كما يلي :-

أصبحت مكونات الشبكة كالاتي :-

• موزعات جهد 11 & 22 ك ف بعدد1812 موزع.

• محولات قدرات مختلفة جهد 11 & 22 ك ف بعدد42413 محول.

• وحدات ربط حلقى جهد 11 & 22 ك ف بعدد 3785 وحدة.

• كابلات جهد متوسط بطول 28582.307 كم.

• موصلات هوائية جهد متوسط بطول 16035.474 كم .

• كابلات جهد منخفض بطول 18571.536 كم .

• موصلات معزوله جهد منخفض بطول 34435.233 كم .

• صناديق توزيع جهد منخفض بعدد 37942 صندوق .

• لوحات جهد منخفض بعدد 22185 لوحة.

وقد رُوعى فى تنفيذ خطة الشركة أو المشروعات المنفذة للغير أن تتم الدراسة والتنفيذ وفقا لأعلى معايير الجودة من حيث مراعاة قواعد التغذية الكهربائية و كود التغذية الكهربائية وأن يتم اتباع الأسس والأصول الفنية للحفاظ عل مكونات و قدرات وإستيعاب الشبكة الكهربائية .

• كما بلغ الحمل الأقصى للشركة العام الحالي 4972.02 ميجا وات بتاريخ 27/ 6/ 2024 مقابل 4783.58 ميجا وات العام السابق بمعدل تطور 3.9% ، وقامت الشركة بتركيب مكثفات على الجهد المتوسط والمنخفض باجمالي قدرة 12120 ك فار وتمثل 26.9 % من اجمالي الحمل الاقصى .

• بلغت نسبة صيانة الشبكة الكهربائية العام الحالي 100.17 % مقارنة بخطة الصيانة للعام المالي السابق بنسبة 97.05 % .

• وفي مجال مؤشرات استمراريـة التغذية الكهربائية: انخفض متوسط عدد الانقطاعات للغير المبرمج بنسبة 33.3%، وانخفض متوسط أزمنة الإنقطاعات لغير المبرمج بنسبة 22.5% وللمبرمج بنسبة 1.4 %عن العام السابق ،وانخفض متوسط أزمنة الإنقطاعات للمشترك للمبرمج بنسبة 9.03% وغير المبرمج بنسبة 16.2% عن العام السابق.



كما بلغت نسبة الفقد في الشركة 11.57 % حيث قامت بالشركة بالعديد من الأجراءات أهمها:

• تكثيف أعمال الضبطية القضائية وخاصة في المناطق الأكثر فقدا حيث تم الحصول علي كميه قدرها 147.0 مليون ك.و.س للعام المالي 2024/2023 في مقابل 111.0 مليون ك.و.س للعام المالي 2023/2022 بنسبة تطور قدرها 32.4 %

• سرعه تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء علي قوائم الانتظار .

• تنفيذ برنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض .

• المراجعة الدورية للعدادات التي لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة شهور وخاصة العدادات بمحولات تيار ذات الشحن الثابت .

• تكثيف لجان التفتيش الفني والتجاري .

• تعميم وتطبيق برنامج القراءة الموحد لكبار المشتركين علي مستوى الشركة.

• تفعيل برنامج المزامنة مع شركة شعاع حيث أصبحت نسبه المزامنة 99.95 % للعام المالي 2024/2023 مقابل 97 % للعام المالي 2023/2022.

• قامت الشركة بالانتهاء من الفصل التام بين مخزن مهمات التكوين ومخزن مهمات المشروعات مكانياً ودفترياً ودورة مستندية منفصله لكل مخزن مع تخصيص مخازن خاصة بكل منهما .

• بلغ إجمالي موجودات المخازن 4675.284 مليون جنيه في 30/ 6/ 2024 مقابل 2795.440 مليون جنيه بنسبة تطور 67.2% وذلك على النحو التالي :

• المخزون السلعي في 30/ 6/ 2024 قيمة 4469.131 مليون جنيه مقابل 2582.472 مليون جنيه بنسبة زياده 73.1%.

• مخزن التكوين في 30/ 6/ 2024 قيمة 206.153 مليون جنيه مقابل 212.968 مليون جنيه بنسبة خفض قدرها 3.2%.

في مجال النشاط التجارى:

• بلغت كمية الطاقة المشتراه 31169.944 مليون ك.و.س مقابل 29281.221 مليون ك.و.س عام 2023/2022 وبنسبة تطور قدرها 6.5% .

• بلغت قيمة الطاقة المشتراه 40527.665 مليون جنيه مقابل 27488.553 مليون جنيه عام 2023/2022 بنسبة تطور قدرها 47.4 % .

• بلغـــت كميــــة الطاقــــــة المباعــــــة 27568.393 مليون ك.و.س مقابل 25983.617 مليون ك.و.س عام 2023/2022 بنسبه تطور قدرها 6.1% .

• بلغت قيمة الطاقة المباعة 31566.120 مليون جنيه مقابل 27567.911 مليون جنيه عام 2023/2022 بنسبة تطور قدرها 14.5% .

• بلغت نسبة الفقد في الطاقة 11.57% لفعلي عام 2024/2023مقابل 11.28% لفعلي عام 2023/2022.

• بلغ عدد المشتركين 5.103 مليون مشترك في 30/ 6/ 2024 مقابل 4.959 مليون مشترك في 30 /6/ 2023 بزيادة قدرها 144.0 ألف مشترك وبمعدل تطور2.9% .

• بلغ متوسط سعر البيع بدون دعم الصناعة 114.501 قرش/ك.و.س في30/ 6/ 2024مقابل 106.097قرش/ك.و.س في30 /6/ 2023 بنسبة تطور قدرها 7.9%.

• أهم ما أتخذ من إجراءات لزيادة إيرادات النشاط التجارى :-

• أعمال الضبطية القضائية في جميع قطاعات الشركة :

• حيث بلغ عدد المحاضر المحررة 133780 محضر بقيمة إجمالية 357.282 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/ 2024

مقـابــــل عـــــدد محاضــر محــــررة 109886 محـر بقيمــة إجماليـة 311.977 مليون جنية خلال العام المالي 2022/ 2023

• ما تم تحصيله عدد 120743 محضر بقيمة إجمالية 242.054 مليون جنيه بإجمالي كمية طاقة قدرها 73.997 مليون ك.و.س خلال العام المالي 2023/ 2024

مقابـــــــــــــل عــــــدد 94582 محضر بقيمة إجمالية 173.673 مليون جنيه بإجمالي بكمية طاقة قدرها 43.353 مليون ك.و.س خلال العام المالي 2022/ 2023

• أعمال شرطة الكهرباء في جميع قطاعات الشركة :

• حيث بلغ عدد المحاضر المحررة 262706 محضر بقيمة إجمالية 292.409 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/ 2024

مقابــــــــل عدد محاضــر محــــررة 252374 محضر بقيمة إجماليــــة 262.436 مليون جنية خلال العام المالي 2022/ 2023

• ما تم تحصيله عدد 238429 محضـر بقيمــة إجماليـة 261.490 مليون جنيه بإجمالي كمية طاقة قدرها 72.889 مليون ك.و.س خلال العام المالي 2023/ 2024

مقابـــــــــــــل عــــدد 229806 محضر بقيمة إجماليــــة 219.941 مليون جنيه بإجمالي بكمية طاقة قدرها 67.865 مليون ك.و.س خلال العام المالي 2022/ 2023

• المركــــــــز المالــــــــي :-

• بلغ صافي أصول الشركة مبلغ 41008.242 مليون جنيه في 2024/6/30 مقابل مبلغ 25688.595 مليون جنيه في 2023/6/30 بنسبة زيادة قدرها 59.6 %

• بلغت جملة الإلتزامات و حقوق الملكية مبلغ 41008.242 مليون جنيه في 2024/6/30 مقابل مبلغ 25688.595 مليون جنيه في 2023/6/30 بنسبة زيادة قدرها 59.6 % ( متضمنة فائض العام بمبلغ 194.664 مليون جنيه ).

• بلغت جملة الإيرادات في 30 /6/ 2024 مبلغ 47797.341 مليون جنيه مقابل 33223.393 مليون جنيه في 30/ 6/ 2023 بنسبة زياده قدرها 43.9% ومقابل مستهدف 34977.036 مليون جنيه بنسبة قدرها 136.7%.



• بلغت جملة التكاليف والمصروفات في30 /6/ 2024 مبلغ 47602.677 مليون جنيه مقابل 33330.689 مليون جنيه

فى 30 /6/ 2023 بنسبة زيادة قدرها 42.8% مقابل مستهدف 35309.130 مليون جنيه بنسبة قدرها 134.8%.

• أظهرت قائمة الدخل للعام المالي 2023 /2024 فائض قدره 194.664 مليون جنيه مقابل عجز قدره 107.296 مليون جنيه للعام المالي 2022/ 2023 مقابل عجز مستهدف قدره 332.094 مليون جنيه.