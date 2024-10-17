شكرا لقرائتكم خبر عن وفد قيادات التعليم العالى وجامعة الجلالة يزور الطلاب المُصابين بمجمع السويس الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمتابعة تداعيات حادث السير الذي تعرض له مجموعة من طلاب جامعة الجلالة، قام وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الجلالة بزيارة للطلاب المصابين بمجمع السويس الطبي ظهر اليوم الخميس.

ضم الوفد كلاً من الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأستاذ الجراحة، والدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة وأستاذ الجراحة، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.

جاءت الزيارة للاطمئنان على صحة الطلاب الذين يتلقون الرعاية الطبية والعلاجية بمجمع السويس الطبي، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.

واطمأن وفد الوزارة والجامعة على حالة الطلاب المصابين، وتأكد من توفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وقدّم وفد الوزارة والجامعة الدعم النفسي للطلاب المصابين، كما طمأن أولياء أمورهم على استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية النفسية لهم بعد خروجهم من المستشفى.

وأكد الوفد على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان لمتابعة حالة الطلاب المصابين وتلبية كافة احتياجاتهم الطبية والعلاجية.

يذكر أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه كلاً من رئيس جامعة الجلالة، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، بوضع خطة عاجلة لتقديم الدعم النفسي للطلاب المصابين بعد خروجهم من المستشفى، وكذلك لزملائهم في الكليات ذاتها، لمساعدتهم على تجاوز آثار الحادث الأليم.

هذا، واصطحب وفد التعليم العالي وجامعة الجلالة خلال زيارته للطلاب المصابين لواء طبيب محمد أبو النجا مدير المجمع الطبي بالسويس.