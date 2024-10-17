شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يهنئ الدكتور محمد سامى عبد الصادق بتعيينه رئيسا لجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة السابق، عن خالص تهانيه القلبية للدكتور محمد سامي عبد الصادق بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة القاهرة، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح الكبير.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الدكتور محمد سامي عبد الصادق يتمتع بقدرات قيادية متميزة وتحقيق المزيد من الإنجازات الكبيرة التي تليق بتاريخ جامعة القاهرة ومكانتها.

وأكد الخشت، على ثقته الكبيرة في قدرات الدكتور محمد سامي عبد الصادق القيادية والأكاديمية، مشيرًا إلى أن خبراته الإدارية والتعليمية ستسهم في تعزيز مسيرة النجاح التي تتميز بها الجامعة، واستكمال المشروعات الكبرى.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد سامي عبد الصادق أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة، شغل منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما شغل منصب المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات.