شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: الثعابين لا تأكل خضروات.. وثقوب الطماطم بسبب "توتا ابسلوتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين، صحة ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن إحداث الثعابين لثقوب بـ الطماطم، والتحذيرات من تناولها لإصابتها بسم الثعابين، مؤكدا أن الثعابين والزواحف بشكل عام لا تتغذى على الخضروات أو الفواكه، وبالتالي لا يمكن أن يصل سم الثعبان لمحصول الطماطم.

وأوضح خليفة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الثقوب التي قد يجدها المستهلك على ثمار الطماطم تأتى نتيجة لإصابة الثمرة بحشرة تُسمى بـ "توتا ابسلوتا" أو "سوسة الطماطم"، وهى حشرة تصيب الطماطم وليست سامة، ووجودها لا يعنى أن ثمرة الطماطم تالفة أو غير صالحة للاستهلاك، كما أنه لا يعنى أن ثعبان قد اقترب منها، لكنها حشرة قديمة ومعروفة وتظهر في بعض الزراعات مع ارتفاع الرطوبة، مؤكدا أن الطماطم آمنة تماما ولا يوجد بها أي أضرار.

وأضاف نقيب الزراعيين: أن ظهور الثقوب على ثمرة الطماطم تعد من الحالات الفردية، محدودة الحدوث، وتظهر فقط في المساحات المزروعة ولم تنفذ إجراءات المكافحة الخاصة بالحشرات والآفات، مشيرا إلى أن إجمالي المساحات التي يتم زراعها بالطماطم في مصر تقدر بحوالي 350 ألف فدان، والثقوب تظهر على سطح الطماطم في جزء محدود جدا منها.