شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: يوجد إصابات دخلت للمستشفيات بلبنان نتيجة الفسفور الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ريتشارد برينان مدير الطوارئ الإقليمى بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إنه أصدرنا 6 قرارات خلال الدورة الــ 71 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، مضيفا، إن كثيرا من دولنا تعانى من أزمات صحية، ونعمل على توفير خدمات خاصة بالرضوح، وهناك كثير من الضحايا الذين عانوا من البتر وتدهورالوضع الصحى والهجوم على الأطقم الصحية فى غزة.

وأكد، أنه لقد تلقينا تقارير عن وجود حالات من إصابات الفسفور الأبيض نتيجة استخدام أسلحة محرمة دوليا تستخدمها إسرائيل، وهناك حالات دخلت إلى المستشفيات فى لبنان نتيجة الإصابة بالفسفور الأبيض، ووجود بعض المواد الأخرى، وتدمير لأنابيب الغاز، وهو سبب الروائح الكريهة المنتشرة فى لبنان وكثير من المرضى تعرضوا لاسلحة تحتوى على الفسفور الأبيض.

وقال، إن هناك تفشيا لشلل الأطفال فى غزة، وأول حالة موثقة لشلل الأطفال فى غزة ظهرت منذ أسابيع، موضحا، إنه تم تطعيم 560 ألف طفل ضد شلل الأطفال، ووصلنا إلى 95% من الأطفال، وذلك فى الحملة الاولى لشلل الأطفال، ونهدف إلى الوصول إلى وسط وشمال غزة، وبدأنا فى وسط غزة حاليا فى الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال، ووصلنا إلى 180 ألف طفل حتى الآن، ونهدف إلى الوصول إلى 100% من الأطفال.

وأكد، أن 22% من الأشخاص فى حالات الصراعات تعانى من أزمات نفسية ونعمل على إعطاء دفعة من الخدمات النفسية ولابد أن نتأكد أن الذين يعانون من الأزمات النفسية لديهم ملجأ وتوفير الطعام لهم وتقديم الدعم النفسى لهم.