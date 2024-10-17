شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام إعلامى بزيارة وزير خارجية إيران إلى القاهرة.. رويترز تعلق والان مع تفاصيل الخبر

سلطت وكالة رويترز الامريكية الضوء على زيارة وزير خارجية إيران عباس عراقجي للقاهرة اليوم حيث التقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من جولة في الشرق الأوسط لإقناع حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين بالضغط على واشنطن للحد من نطاق الهجوم الانتقامي الإسرائيلي المحتمل.

ركز اجتماع الرئيس السيسي مع عراقجي على التطورات الإقليمية، حيث أكد الرئيس على ضرورة منع الحروب في غزة ولبنان من التوسع إلى صراع على مستوى المنطقة، وقال الرئيس السيسي: "إن الحرب الشاملة في المنطقة سيكون لها عواقب وخيمة على أمن ومستقبل كل دولة وكل شعب في المنطقة".

وتأتى زيارة عراقجي لدور القاهرة في العمل للتوصل لاتفاق وقف اطلاق النار وخفض التصعيد دفع ايران لتكثيف الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى منذ اندلاع أزمة غزة العام الماضي مع تصدر القاهرة الوساطة.

تحتل مصر الصدارة في الجهود المبذولة لوقف اطلاق النار في غزة وخفض التصعيد في المنطقة، حيث نجحت الدولة المصرية في حشد كافة القوى الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، لتخلق حالة من الصمود، في مواجهة مخططات الاحتلال، بينما في الوقت نفسه نجحت في حشد قوى فاعلة في مناطق أخرى، لدعم القضية الفلسطينية، ورفض الرؤى التي يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلى رأسها التهجير، كما كان لها دور بارز في حشد المجتمع الدولي، أبرزه اجتماع قادة العالم خلال قمة القاهرة للسلام بعد أيام من اندلاع العدوان، بالإضافة إلى تحول القاهرة إلى قبلة زعماء العالم، للوصول إلى صيغة من شأنها وقف إطلاق النار.