شكرا لقرائتكم خبر عن براءة إمبراطور الذهب من تهمة الاختلاس ومستأنف الجمالية تلغى حبسه 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنح مستأنف الجمالية اليوم بإلغاء حكم حبس "ع.س" المعروف بـ "إمبراطور الذهب" وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها بالبراءة.

كانت محكمة أول درجة قضت بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والمصاريف لاتهامه بتبديد شركته كميات من الذهب الخام الخاص بإحدى الشركات المصنعة للذهب.

من جهته قال الدكتور محمد عبد اللطيف، محامي رجل الأعمال "ع.س" في تصريحات له، أن التهم الموجهة لموكله، لم يثبت صحتها، ولم تثبت إدانته المادية والواقعية، ولكن تم ضبطه وإحضاره على ذمة القضية، ومنذُ بداية القضية لم يمكث ليلة واحدة في الحبس.

كان قسم شرطة الجمالية، تلقى بلاغاً من مالك مصنع ذهب ، يتهم فيه رجل الأعمال "ع،س"، بتهمة تبديد واختلاس كمية من الذهب الخام، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة لفحص البلاغ وعمل التحريات اللازمة في الواقعة، وتم ضبطه وعرضه على جهات التحقيق.