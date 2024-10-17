شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى والشاباك فى بيان مشترك: نبحث احتمال اغتيال يحيى السنوار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش الإسرائيلي والشاباك فى بيان مشترك، إنه يتم التباحث حول احتمال مقتل يحيى السنوار ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال نشاط للجيش الإسرائيلى في غزة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "هناك احتمال أن يكون زعيم حركة حماس يحيى السنوار قد تم القضاء عليه"، مضيفاً أنه "في هذه المرحلة لا يمكن تأكيد مقتل السنوار".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "خلال نشاط لقوات جيش الدفاع في قطاع غزة" تم القضاء على ثلاثة عناصر، مضيفاً أن كل من "جيش الدفاع وجهاز الشاباك يفحص الاحتمال" يكون السنوار أحدهم، مؤكدا أنه في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية العناصر.

وأشار البيان إلى أنه "في المبنى لا توجد مؤشرات عن وجود مختطفين في المنطقة"، مشيراً إلى أن قوات جيش الدفاع والشاباك تواصل العمل في الميدان تحت إجراءات الحذر المطلوبة".

وكانت حركة حماس الفلسطينية، أعلنت فى 6 أغسطس الماضى عن اختيار يحيى السنوار، رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لإسماعيل هنية.

واغتالت إسرائيل يوم 31 يوليو الماضى، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس و‌رئيس الوزراء الفلسطينى الأسبق فى العاصمة الإيرانية طهران بعدما كان فى زيارةٍ لها للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد مسعود بزشكيان، وقُتل إلى جانبِ هنية حارسه الشخصى القيادى الميدانى فى كتائب القسّام وسيم أبو شعبان.