شكرا لقرائتكم خبر عن الرحيل أو المصير المجهول.. تفاصيل خطة «الجنرالات» لتهجير أهالى شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة باتت مهددة في ظل تواصل الاستهداف والاعتداء على القطاع، والذى يسفر عن المزيد من الشهداء والمصابين من أهالي غزة.

وقالت في مداخلة مع قناة "النيل الإخبارية": "إسرائيل بدأت تنفيذ خطة (الجنرالات) في شمال قطاع غزة، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بمحاصرة أكثر من 200 ألف مواطن في جباليا ومعسكرها ومنع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية إليهم بشكل كامل واستهدافهم بوسائل متعددة".

وأضافت: "أنه لا يمكن وصف الصورة الوحشية واللانسانية للظروف التي يعاني منها سكان جباليا لليوم الـ 13 على التوالي"، متابعة: "رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صرح مؤخرا بأن ما يحدث في جباليا هو حالة تجريبية، وإذا نجحت سيتم تنفيذها في مناطق أخرى بهدف تطهيرها".

وأشارت إلى أن هناك حديثا في الكنيست الإسرائيلي عن إقامة مستوطنات جديدة في شمال القطاع بعد تهجيرها من السكان، وهذا يثبت بأن نية إسرائيل من عملياتها في شمال القطاع هى تطهيرها نهائيا من السكان إن لم يكن بتهجيرهم، فبقتل من يبقى منهم صامدا على الأرض.

وأوضحت رتيبة النتشة، أن خطة (الجنرالات) التي تنفذها إسرائيل في شمال القطاع تعتمد على تجويع المواطنين من خلال خنق شمال القطاع وإجبار السكان على الرحيل أو الاستسلام أو مواجهة مصير مجهول.