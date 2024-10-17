شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإيرانية: مصر وإيران بلدان مهمان ولاعبان إقليميان مؤثران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران ومصر بلدان تاريخيان وحضاريان مهمان، ولاعبان إقليميان مؤثران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بقائي كتب في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس "نحن الآن في القاهرة بمصر".

وأضاف إيران ومصر بلدان تاريخيان حضاريان مهمان ولاعبان إقليميان مؤثران.

ووصل وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي والوفد المرافق له إلى القاهرة، قادما من العاصمة الأردنية عمان، في إطار جولاته الإقليمية، من أجل اجراء محادثات مع كبار المسؤولين في مصر.