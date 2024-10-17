برئاسة وزير التعليم العالي.. "مدبولي" يعيد تشكيل مجلس الجامعات الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2364 لسنة 2024، والذي يقضي بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية لمدة عام.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية، وتضمن التشكيل الجديد للمجلس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التعليم.

يشمل التشكيل عضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومستشاري الوزير لشؤون الجامعات الأهلية، بالإضافة إلى أمين مجلس الجامعات الأهلية ورؤساء الجامعات الأهلية المختلفة.

كما تم تعيين رؤساء مجالس أمناء لعدد من الجامعات، مثل رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، ورئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية، ورئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية.

ومن بين الأعضاء الذين تم اختيارهم الدكتور صالح هاشم، رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، والدكتور علاء كمال الدين عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

وضم التشكيل أيضًا الدكتور عبد الرازق يوسف عبد العزيز دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور الرازق محمد طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز عبد، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور حسان حمدي عبد الرحمن نعمان، رئيس جامعة سوهاج.